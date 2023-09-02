Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya membantah klaim Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), perihal dukungan para kiai NU kepada duet Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin)

Menurutnya, perbincangan dukungan kiai kepada pihak tertentu di pilpres 2024, tidak pernah terjadi di lembaganya. Untuk itu, ia enggan ambil pusing soal pihak yang mengklaim NU untuk kepentingan politik praktis

Bantahan itu disampaikannya di Kantor PBNU, Jl Kramat Raya, Senen, Jakarta, Sabtu (2/9). Sebelumnya, DPP PKB mengklaim duet Anies Baswedan dan Cak Imin telah direstui kiai sepuh NU

Klaim itu disampaikan Sekjen DPP PKB Muhammad Hasanudin Wahid di Kantor DPW PKB Jawa Timur, Jumat (1/9)

