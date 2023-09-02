...

Bergabungnya PKB Bikin Guncangan di Koalisi Perubahan, PKS: Harusnya Lebih Smooth

Jonathan Simanjuntak, Jurnalis · Sabtu 02 September 2023 17:00 WIB
Partai Keadilan Sejahtera (PKB) mengaku masuknya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) membuat guncangan dalam koalisi tersebut. PKS berharap proses masuk lebih smooth atau halus dari apa yang sudah terjadi.
 
Hal itu disampaikan Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) DPP PKS Almuzammil Yusuf dalam konferensi pers, Sabtu (2/9/2023).
 
Muzammil pun mengatakan PKS sedikit menyesali adanya proses tersebut. Kendati demikian, PKS mengaku akan tetap menata koalisi KPP untuk menyongsong Pemilu 2024 mendatang.

