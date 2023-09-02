Muhammadiyah menolak lembaga pendidikan dan tempat ibadah untuk dijadikan sebagai tempat kampanye Pemilihan Presiden 2024. Hal ini disampaikan Ketum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir di Purwokerto, Sabtu (2/9/2023)

Pasalnya suasana kampanye yang tidak bisa dikendalikan akan berdampak buruk bagi lembaga pendidikan dan tempat ibadah tersebut. Bahkan Haedar tidak mengijinkan lembaga pendidikan Muhammadiyah dijadikan sebagai tempat ajang berdebat bagi Bakal Calon Presiden.

Reporter : Saladin Ayyubi

Produser: Reza Ramadhan



