OKEZONE UPDATE: Aksi Gangster Bermotor di Depok hingga Percobaan Bunuh Diri Sejoli Hebohkan Warga

B.Lilia Nova, Jurnalis · Sabtu 02 September 2023 09:00 WIB
Okezone Update kali ini diawali dengan ulah gangster bermotor yang meneror warga di Depok. Aksi itu menakuti warga karena pengendara motor mengacungkan sajam yang dibawa sambil berteriak-teriak.
 
Video selanjutnya tak kalah heboh, aksi pengendara motor yang nekat menerobos pintu  Tol Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Aksi pemotor terekam video pengendara mobil yang kesal karena dua kali membayar tol.
 
Okezone Update selanjutnya heboh sepasang kekasih yang mencoba melakukan aksi bunuh diri dengan meminum racun di Bengkulu. Keduanya dievakuasi dalam kondisi kritis.
 
Okezone Update ditutup dengan fenomena Latvia di FIBA WC 2023. Latvia diketahui lolos ke putaran kedua kejuaraan basket internasional itu.

