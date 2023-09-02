Petugas gabungan mengevakuasi Sarwan (60) yang pingsan di atas pohon. Sarwan warga Dusun Wagean, Ngargogondo, Borobudur, Magelang. Kakek memanjat pohon mencari daun untuk pakan ternak.

Korban pingsan lalu tersangkut, warga yang melihat langsung lapor ke petugas. Evakuasi korban dramatis karena berada di ketinggian 10 meter dan dahan kecil.

Saat ini, Sabtu (2/9) korban menjalani perawatan di RS Merah Putih.

Kontributor: Puji Bertoni

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

