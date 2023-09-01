...

Tinggalkan Manchester City, Cole Palmer Sah Jadi Pemain Anyar Chelsea

Febry Rachadi, Jurnalis · Jum'at 01 September 2023 16:30 WIB
Chelsea mendapatkan amunisi baru jelang penutupan jendela transfer. The Blues resmi mendatangkan Cole Palmer dari Manchester City.
 
Pemain internasional Inggris U-21 itu didatangkan dengan biaya transfer sebesar 45 juta Paun. Palmer telah meneken kontrak berdurasi tujuh tahun bersama Chelsea.
 
Sebelumnya, Palmer telah mencatatkan 41 penampilan dan mengoleksi enam gol di seluruh kompetisi dengan Man City. Bergabungnya Palmer diharapkan mampu menambah kekuatan di lini tengah skuad  Mauricio Pochettino pada musim ini
 
