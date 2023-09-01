Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan revitalisasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur pada Jumat (1/9/2023) malam. Jokowi menjelaskan revitalisasi TMII yang dilakukan mulai dari awal 2022 lalu menelan anggaran hingga lebih dari Rp1 triliun.

Jokowi mengatakan, dengan revitalisasi ini masyarakat bisa mengunjungi dan menikmati TMII yang lebih rapih, hijau dan nyaman. Jokowi mengungkapkan bahwa seluruh bangunan, museum dan anjungan daerah di TMII telah dipercantik dan direvitalisasi dengan mengusung konsep inklusif, culture, dan smart.

(fru)

