Meriahkan FIBA World Cup 2023, Jasa Lukis Wajah Diminati Penonton Basket

Andhika Khoirul Huda, Jurnalis · Jum'at 01 September 2023 14:43 WIB
Untuk meramaikan gelaran FIBA World Cup 2023. Para penonton yang hadir bisa merasakan euforia Piala Dunia Basket yang berlangsung di Indonesia Arena.
 
Salah satunya adalah jasa cat wajah alias face paint yang disediakan oleh pihak penyelenggara. Stand lukis wajah paling ramai diserbu penonton.
 
Mereka begitu antusias untuk dilukis pipinya dengan bendera peserta negara yang tengah bertanding. Jasa cat wajah tersebut sendiri tersedia di dua lokasi di Indonesia Arena. 
 
Keduanya terletak di dekat eskalator lantai 2 di dekat arena-arena permainan.
 
Reporter: Andhika Khoirul Huda
Produser: Febry Rachadi

(rns)

