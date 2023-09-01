Hingga akhir Agustus 2023, kebakaran hutan dan lahan di Jambi mencapai 325 hektare. Hal itu berdasarkan catatan Tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi

Menurut catatan, lahan yang terbakar berpencar-pencar tidak di satu wilayah karena sporadik. Dan hingga saat ini penyebab kebakaran rata-rata masih dilakukan masyarakat

Hal itu disampaikan oleh Dansatgas Karhutla Provinsi Jambi Brigjen TNI Supriono, Jumat (1/9)

(fru)

