Sebuah sepeda motor milik warga Kelurahan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara raib di bawa kabur pencuri bertato. Rekaman CCTV memperlihatkan pelaku berbelanja di warung kelontong disebelah rumah korban sambil melirik motor yang ada didepan rumah.

Pelaku terlihat mondar mandir didepan rumah korban sebelum akhirnya mendekati motor korban dan membawa kabur.

Korban mengaku di wilayahnya sering terjadi pencurian kendaraan bermotor dan telah melaporkan kejadian ini pada kepolisian setempat.

