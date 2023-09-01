Kebakaran hutan sudah melanda Yunani sejak Juni 2023. Pemerintah kesulitan mengatasi kebakaran karena gelombang panas. Ratusan pemadam kebakaran tidak juga berhasil memadamkan api.
Kebakaran masih berlangsung, Jumat (1/9), menghanguskan 1.000 kilometer persegi. Kebakaran di Yunani terbesar menurut catatan Uni Eropa sejak tahun 2000.
21 orang diduga imigran gelap tewas dalam kebakaran itu.
Reporter: Muhammad Fida Ul Haq
Produser: B. Lilia Nova
