Kebakaran hutan sudah melanda Yunani sejak Juni 2023. Pemerintah kesulitan mengatasi kebakaran karena gelombang panas. Ratusan pemadam kebakaran tidak juga berhasil memadamkan api.

Kebakaran masih berlangsung, Jumat (1/9), menghanguskan 1.000 kilometer persegi. Kebakaran di Yunani terbesar menurut catatan Uni Eropa sejak tahun 2000.

21 orang diduga imigran gelap tewas dalam kebakaran itu.

Reporter: Muhammad Fida Ul Haq

Produser: B. Lilia Nova

(fru)

