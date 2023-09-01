...

Pengamanan KTT ASEAN ke-43, 6.182 Personel Polri Dikerahkan

Carlos Roy Fajarta, Jurnalis · Jum'at 01 September 2023 10:47 WIB
Sekira 6.182 personel Polri akan dikerahkan dalam pengamanan KTT ASEAN ke-43. KTT tersebut digelar di Jakarta pada 1-9 September 2023.
 
Petugas melakukan apel siaga pengamanan di silang Monas Jakarta Pusat, Jumat (1/9/2023). 
 
Pengamanan sendiri nantinya akan dibagi dalam tiga ring. Ring pertama akan diamankan Paspampres, ring kedua diamankan TNI, dan ring ketiga diamankan Polri.
 
Reporter: Carlos Roy Fajarta
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

