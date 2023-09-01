Sekira 6.182 personel Polri akan dikerahkan dalam pengamanan KTT ASEAN ke-43. KTT tersebut digelar di Jakarta pada 1-9 September 2023.

Petugas melakukan apel siaga pengamanan di silang Monas Jakarta Pusat, Jumat (1/9/2023).

Pengamanan sendiri nantinya akan dibagi dalam tiga ring. Ring pertama akan diamankan Paspampres, ring kedua diamankan TNI, dan ring ketiga diamankan Polri.

