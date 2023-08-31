Lionel Messi mengakhiri rentetan selalu mencetak gol sejak debut bersama Inter Miami. Diturunkan sejak menit pertama Messi gagal membantu The Herons saat ditahan imbang Nashville 0-0.

Meski sudah catatkan 11 gol dari 9 penampilan, kapten timnas Argentina itu masih nirgol di ajang MLS. Hasil ini membuat Inter Miami belum terkalahkan sejak kedatangan Messi, dan masih mendekam di peringkat 14 klasemen sementara.

Produser: Andika Gesta

(rns)

