Pelatih Korea Selatan U-17 Yakin Pemain Timnas Indonesia U-17 Bisa Bermain di K-League

Andika Gesta, Jurnalis · Kamis 31 Agustus 2023 12:39 WIB
Pelatih Timnas Korea Selatan U-17 Byun Sung-hwan memuji pemain-pemain Timnas Indonesia U-17 dan menyebut mereka punya potensi luar biasa.
 
Ia yakin jika terus dilatih dengan lingkungan yang tepat para pemain Garuda Asia bisa bermain di K-League.
 
Pernyataan itu dilontarkan pelatih 43 tahun menanggapi kans para pemain muda Indonesia bisa menyusul jejak Asnawi Mangkualam yang bermain di K-League 2.
 
Pada laga persahabatan ini, Korea Selatan U-17 mengalahkan Indonesia dengan skor tipis 1-0. 
 
