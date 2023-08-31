Pelatih Timnas Korea Selatan U-17 Byun Sung-hwan memuji pemain-pemain Timnas Indonesia U-17 dan menyebut mereka punya potensi luar biasa.

Ia yakin jika terus dilatih dengan lingkungan yang tepat para pemain Garuda Asia bisa bermain di K-League.

Pernyataan itu dilontarkan pelatih 43 tahun menanggapi kans para pemain muda Indonesia bisa menyusul jejak Asnawi Mangkualam yang bermain di K-League 2.

Pada laga persahabatan ini, Korea Selatan U-17 mengalahkan Indonesia dengan skor tipis 1-0.

