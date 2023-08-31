Timnas Indonesia U-17 harus mengakui keunggulan Korea Selatan U-17 dengan skor tipis 1-0.

Pasukan Garuda Asia gagal mempertahankan pertahanan solid yang ditampilkan di babak pertama dan harus kebobolan pada paruh kedua.

Pelatih timnas Indonesia U-17, Bima Sakti menyebut anak asuhnya kerap melakukan kesalahan sendiri sehingga harus dibayar mahal dengan kemasukan gol.

Setelah laga ini, Coach Bima akan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan para pemain dan terus menggembleng latihan selama 2 minggu di Jakarta.

Timnas Indonesia U-17 selanjutnya akan menjalani training camp di Jerman pada bulan September.

