...

Timnas Indonesia U-17 Ditaklukkan Korea Selatan U-17, Bima Sakti Sebut Para Pemain Banyak Lakukan Kesalahan Sendiri

Andika Gesta, Jurnalis · Kamis 31 Agustus 2023 12:21 WIB
A A A
Timnas Indonesia U-17 harus mengakui keunggulan Korea Selatan U-17 dengan skor tipis 1-0.
 
Pasukan Garuda Asia gagal mempertahankan pertahanan solid yang ditampilkan di babak pertama dan harus kebobolan pada paruh kedua.
 
Pelatih timnas Indonesia U-17, Bima Sakti menyebut anak asuhnya kerap melakukan kesalahan sendiri sehingga harus dibayar mahal dengan kemasukan gol.
 
Setelah laga ini, Coach Bima akan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan para pemain dan terus  menggembleng latihan selama 2 minggu di Jakarta.
 
Timnas Indonesia U-17 selanjutnya akan menjalani training camp di Jerman pada bulan September.
 
Produser: Andika Gesta

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini