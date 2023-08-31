Mayangsari baru saja comeback dengan lagu barunya. Menurutnya, saat ini adalah era kembalinya penyanyi legend.

Meskipun demikian, Mayangsari tidak ingin bersaing dengan penyanyi millennial. Ia kembali aktif atas dukungan dari komunitas penyanyi legend.

Mayangsari juga menyebutkan konser penyanyi legend kemungkinan akan digelar. Pasalnya, ia turut berperan dibalik layar konser tersebut.

(mhd)

