Pedangdut Saipul Jamil mendatangai Polda Metro Jaya, Rabu (30/8/2023). Saipul Jamil jalani pemeriksaan terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah dengan terlapor mantan istrinya, Dewi Perssik.

Dalam pemeriksaan tersebut, Saipul Jamil didampingi oleh kuasa hukumnya turut membawa dua alat bukti.

Diberitakan sebelumnya, Saipul Jamil telah melayangkan laporan di Polda Metro Jaya pada 9 Agustus 2023 lalu.

Reporter : Selvanius Kopong

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

