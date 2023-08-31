...

Saipul Jamil Jalani 3 Jam Pemeriksaan Terkait Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik

Selvianus Kopong Basar, Jurnalis · Kamis 31 Agustus 2023 13:15 WIB
Pedangdut Saipul Jamil mendatangai Polda Metro Jaya, Rabu (30/8/2023). Saipul Jamil jalani pemeriksaan terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah dengan terlapor mantan istrinya, Dewi Perssik. 
 
Dalam pemeriksaan tersebut, Saipul Jamil didampingi oleh kuasa hukumnya turut membawa dua alat bukti.
 
Diberitakan sebelumnya, Saipul Jamil telah melayangkan laporan di Polda Metro Jaya pada 9 Agustus 2023 lalu. 
 
Reporter : Selvanius Kopong 
Producer : Erlangga Agung Asmoro

