Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menyebut untuk mempercepat perbaikan kualitas udara di Jakarta harus dilakukan modifikasi cuaca setiap hari. Berkolaborasi dengan BRIN, BPBD, dan BNPT, KLHK terus melakukan upaya modifikasi cuaca.

Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan modifikasi cuaca mikro modifikasi tersebut memanfaatkan gedung tinggi untuk membuat semacam air mancur di teras gedung sehingga uap airnya bisa mempengaruhi komposisi udara.

Sebelumnya, kualitas udara di Jakarta telah memasuki zona merah dan masuk sebagai Kota dengan polusi udara terburuk di Dunia

