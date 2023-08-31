...

Perbaiki Kualitas Udara Jakarta, Menteri LHK: Modifikasi Cuaca Mikro Manfaatkan Gedung Tinggi

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Kamis 31 Agustus 2023 20:24 WIB
Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menyebut untuk mempercepat perbaikan kualitas udara di Jakarta harus dilakukan modifikasi cuaca setiap hari. Berkolaborasi dengan BRIN, BPBD, dan BNPT, KLHK terus melakukan upaya modifikasi cuaca.
 
Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan modifikasi cuaca mikro modifikasi tersebut memanfaatkan gedung tinggi untuk membuat semacam air mancur di teras gedung sehingga uap airnya bisa mempengaruhi komposisi udara.
 
Sebelumnya, kualitas udara di Jakarta telah memasuki zona merah dan masuk sebagai Kota dengan polusi udara terburuk di Dunia

