...

Skripsi Tidak Jadi Syarat Kelulusan, UNJ: Akan Muncul Generasi Home Service

Muhammad Farhan, Jurnalis · Kamis 31 Agustus 2023 19:46 WIB
A A A
Beragam tanggapan muncul setelah Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan tugas akhir mahasiswa tidak lagi diwajibkan melalui penulisan skripsi. 
 
Kepala Divisi Pemberitaan Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Syaifudin menjelaskan, meski pihaknya menyambut positif, mereka khawatir adanya dampak negatif dari kebijakan tersebut. 
 
Syaifudin menyebut, mahasiswa yang lulus tanpa melalui skripsi, akan cenderung menjadi generasi yang serba mendapatkan kemudahan. 
 
Dengan adanya diversifikasi metode kelulusan tersebut, alih-alih mempermudah mahasiswa, namun akan menjadi jalan mudah dari kelulusan yang berdampak pada kualitas dan kesehatan mental mahasiswa.
 
Reporter: Muhammad Farhan
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini