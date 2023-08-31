Beragam tanggapan muncul setelah Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan tugas akhir mahasiswa tidak lagi diwajibkan melalui penulisan skripsi.

Kepala Divisi Pemberitaan Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Syaifudin menjelaskan, meski pihaknya menyambut positif, mereka khawatir adanya dampak negatif dari kebijakan tersebut.

Syaifudin menyebut, mahasiswa yang lulus tanpa melalui skripsi, akan cenderung menjadi generasi yang serba mendapatkan kemudahan.

Dengan adanya diversifikasi metode kelulusan tersebut, alih-alih mempermudah mahasiswa, namun akan menjadi jalan mudah dari kelulusan yang berdampak pada kualitas dan kesehatan mental mahasiswa.

Reporter: Muhammad Farhan

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

