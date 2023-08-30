Berkunjung ke Palembang, Sumatera Selatan belum nikmat rasanya jika tidak menyantap pempek. Namun ada satu turunan pempek yang patut anda coba yaitu Lenggang Bakar

Ciri khasnya dibakar dengan bara arang dan dibungkus menggunakan daun pisang. Untuk rasanya dikenal manis dengan isian Udang kering, Ikan Gabus, Sagu dan penyedap rasa.

Harga satuan Lenggang Bakar adalah Rp 10 ribu rupiah yang tentunya murah untuk pecinta kuliner

Reporter : Bambang Irawan

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News