Timnas Basket Amerika Serikat keluar sebagai juara Grup C usai menggilas Yordania dengan skor 110-62. Hasil ini membuat tim AS meraup poin sempurna dari tiga laga.

Skuad asuhan Steve Kerr ini terlalu tangguh untuk wakil dari Asia dan selalu memimpin jauh di setiap kuarter. Bintang Minnesota Timberwolves Anthony Edwards tampil jadi penyumbang poin tertinggi dengan 22 angka.

