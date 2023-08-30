...

Penuh Semangat Berikan Dukungan, Suporter Lebanon Guncang FIBA World Cup 2023

Febry Rachadi, Jurnalis · Rabu 30 Agustus 2023 15:28 WIB
JAKARTA –  Pemandangan menarik terjadi di laga pamungkas Grup H FIBA World Cup 2023. Pertandingan yang mempertemukan Lebanon vs Prancis  yang berlangsung di Indonesia Arena, Jakarta.
 
Sepanjang pertandingan suporter Lebanon begitu bersemangat memberikan dukungan penuh kepada tim kesayangannya. Mereka menggunakan berbagai atribut yang menunjukkan dukungan mereka pada Wael Arakji dan kolega. 
 
Selain itu, suporter Lebanon ini bernyanyi dan bersorak-sorai menyuarakan yel-yel  dengan penuh keceriaan. Meski sempat memberikan perlawanan, akhirnya Lebanon dipaksa menyerah oleh Prancis dengan skor 79-85 di laga tersebut
 
Reporter: Andhika Khoirul Huda
Produser: Febry Rachadi
ve: fani g.

(sfn)

