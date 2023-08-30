JAKARTA – Pemandangan menarik terjadi di laga pamungkas Grup H FIBA World Cup 2023. Pertandingan yang mempertemukan Lebanon vs Prancis yang berlangsung di Indonesia Arena, Jakarta.

Sepanjang pertandingan suporter Lebanon begitu bersemangat memberikan dukungan penuh kepada tim kesayangannya. Mereka menggunakan berbagai atribut yang menunjukkan dukungan mereka pada Wael Arakji dan kolega.

Selain itu, suporter Lebanon ini bernyanyi dan bersorak-sorai menyuarakan yel-yel dengan penuh keceriaan. Meski sempat memberikan perlawanan, akhirnya Lebanon dipaksa menyerah oleh Prancis dengan skor 79-85 di laga tersebut

Reporter: Andhika Khoirul Huda

Produser: Febry Rachadi

ve: fani g.

(sfn)

