Wali Kota Tangerang Keluarkan Sanksi Denda Rp50 Juta Bagi yang Bakar Sampah Sembarangan

Sukron, Jurnalis · Rabu 30 Agustus 2023 23:00 WIB
Wali Kota Tangerang mengeluarkan surat edaran terkait penangan sampah di masyarakat setelah semakin buruknya kualitas udara di Kota Tangerang, Rabu(30/8).
 
Surat edaran berisi sanksi bagi siapapun yang membakar sampah disembarang tempat akan didenda Rp50 juta atau pidana selama 6 bulan penjara. Kasatpol PP Kota Tangerang telah membentuk Satgas Pengendalian Polusi, saat ini surat edaran tersebut dalam fase sosialisasi.

(mhd)

