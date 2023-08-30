Menjelang razia tilang uji emisi yang dimulai pada Jumat (1/9/2023) besok, Suku Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Jakarta Utara melakukan uji emisi kendaraan di 6 kantor kecamatan di Jakarta Utara.

Uji emisi ini diikuti puluhan warga sekitar dengan membawa kendaraan roda dua maupun roda empat. Salah satu peserta uji emisi ini mengaku mengikuti uji emisi ini lantaran pemberlakuan tilang tersebut dan ingin menguji kendaraannya.

Tercatat, total kendaraan yang mengikuti uji emisi kali ini sebanyak 132 kendaraan roda empat dan 245 kendaraan roda dua.

Reporter: Yohannes Tobing

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

