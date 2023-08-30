Empat hari terombang-ambing di lautan, 4 nelayan ditemukan di Perairan Wakatobi, Sulawesi Tenggara oleh nelayan setempat.

Sebelumnya pada Jumat(25/8), 4 nelayan bertolak dari Pulau Tujuh, Maluku Tengah hendak menuju Wakatobi namun kapal yang ditumpangi diterjang gelombang tinggi yang mengakibatkan kapal tenggelam.

Keempat korban telah diserahkan ke keluarganya di Pelabuhan Marina, Wakatobi, Sulawesi Tenggara.

Kontributor: Andhy Eba

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News