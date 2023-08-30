Dua unit mobil Water Canon Brimob Polda Jambi salurkan air bersih, Rabu (30/8). Air bersih disalurkan pada warga Desa Sebapo, Mestong, Muarojambi, Jambi

Musim kemarau telah membuat sumur kering dan warga krisis air bersih. Emak-emak berbondong-bondong membawa wadah untuk menampung air. Sebelum ada bantuan, warga kesulitan mendapatkan air bersih untuk sehari-hari

Kontributor: Azhari Sultan Jambi

Produser: B.Lilia Nova

