Seorang pria tertabrak kereta api setelah nekat memanjat pagar, Selasa (29/8). TKP di kawasan Pisangan Lama, Pulogadung, Jakarta Timur. Awalnya korban bersama dua rekannya memanjat pagar dan melintasi rel.

Korban diduga tidak melihat kedatangan kereta hingga tertabrak. Kedua rekan korban kabur melihat temannya tertabrak kereta api.

Korban mengalami luka ringan di bagian kepala dan dievakuasi ke RS Persahabatan.

Kontributor: Rio Manik

Produser: B. Lilia Nova

(fru)

