Okezone Updates dibuka dengan video amatir emak-emak melempar botol ke arah Presiden Jokowi di Deli Serdang, Sumut. Video berikutnya, sebuah mobil yang dikendarai emak-emak menyeruduk warung di Baubau, Sulteng.
Okezone Updates ditutup dengan berita Roberto Mancini resmi ditunjuk menjadi pelatih baru Timnas Arab Saudi. Di Timnas Arab Saudi, Mancini menerima gaji fantastis Rp404 miliar per tahunnya.
