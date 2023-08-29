...

Highlights FIBA World Cup 2023: Gulung Brasil, Spanyol Genggam Tiket ke Putaran Kedua

Febry Rachadi, Jurnalis · Selasa 29 Agustus 2023 13:52 WIB
Timnas basket Spanyol sukses menaklukkan Brasil dengan skor 96-78 pada laga kedua Grup G Piala Dunia FIBA 2023 di Indonesia Arena.
 
Santiago Aldama menjadi bintang kemenangan Spanyol. Ia sukses mencetak 15 poin ditambah mencatatkan empat rebound dan dua assist
 
Dua kemenangan beruntun di babak grup membuat Spanyol menjadi juara grup dan memastikan diri melaju ke putaran kedua.
 
Produser: Febry Rachadi
