...

Kepergok Curi Motor Dua Maling Motor Bonyok Ditabrak Minibus dan Truk di Ancol

Yohannes Tobing, Jurnalis · Selasa 29 Agustus 2023 23:30 WIB
A A A
Aksi pencurian sepeda motor terjadi di depan Gerbang Carnaval Ancol, Pademangan, Selasa (29/8/2023) sore. Dua pelaku curanmor kepergok warga saat sedang mencoba menggasak motor milik kuli proyek. 
 
Satu pelaku mencoba mencongkel dan menaiki motor korban. Tidak lama kemudian aksi kedua pelaku diketahui oleh korban. Satu pelaku ditabrak mobil minibus, sementara satunya lagi diseruduk truk trailer yang melintas. Beruntung kedua pelaku tidak meregang nyawa usai kecelakaan.
 
Kedua pelaku dijemput polisi untuk dibawa ke Mapolsek Pademangan.
 
Reporter : Yohannes Tobing
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini