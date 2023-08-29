Aksi pencurian sepeda motor terjadi di depan Gerbang Carnaval Ancol, Pademangan, Selasa (29/8/2023) sore. Dua pelaku curanmor kepergok warga saat sedang mencoba menggasak motor milik kuli proyek.

Satu pelaku mencoba mencongkel dan menaiki motor korban. Tidak lama kemudian aksi kedua pelaku diketahui oleh korban. Satu pelaku ditabrak mobil minibus, sementara satunya lagi diseruduk truk trailer yang melintas. Beruntung kedua pelaku tidak meregang nyawa usai kecelakaan.

Kedua pelaku dijemput polisi untuk dibawa ke Mapolsek Pademangan.

Reporter : Yohannes Tobing

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News