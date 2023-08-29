BNN Provinsi Aceh melakukan tes urine terhadap 5.664 mahasiswa baru di Universitas Syiah Kuala. Hasilnya, 8 mahasiswa baru terkonfirmasi positif menggunakan obatan ilegal namun pihak BNNP Aceh belum mengetahui terkait jenis obatan yang di konsumsi.
Jika 8 mahasiswa baru ternyata positif narkoba, maka akan menjalani rehabilitasi dan tidak akan dipidana.
Kontributor: Taufan Mustafa
Produser : Hendra Kambil
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow