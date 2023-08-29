BNN Provinsi Aceh melakukan tes urine terhadap 5.664 mahasiswa baru di Universitas Syiah Kuala. Hasilnya, 8 mahasiswa baru terkonfirmasi positif menggunakan obatan ilegal namun pihak BNNP Aceh belum mengetahui terkait jenis obatan yang di konsumsi.

Jika 8 mahasiswa baru ternyata positif narkoba, maka akan menjalani rehabilitasi dan tidak akan dipidana.

Kontributor: Taufan Mustafa

Produser : Hendra Kambil

