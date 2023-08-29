Karhutla mendekati permukiman warga di Perumahan Asriwijaya Dua, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, Selasa (29/8). Api sangat cepat merambat karena angin kencang dan banyaknya ilalang kering di sekitar lokasi.

Kobaran api bahkan nyaris melalap 13 rumah hingga membuat warga panik. Warga diminta untuk waspada dan tidak melakukan pengolahan lahan dengan cara dibakar.

Kontributor: Andhy Eba

(fru)

