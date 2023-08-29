...

Tiang Lampu Penerangan Jalan Roboh akibat Baut dan Mur Dicuri

Yohannes Tobing, Jurnalis · Selasa 29 Agustus 2023 21:00 WIB
Tiang lampu penerangan jalan di Jalan Danau Sunter Barat, Tanjung Priok, Jakarta Utara roboh dan menimpa halte pada Selasa (29/8/2023) siang. Robohnya tiang penerangan jalan ini diduga akibat hilangnya baut mur pengikat yang hilang.
 
Hilangnya baut mur tersebut diduga dicuri pihak yang tidak bertanggung jawab hingga membuat lampu menimpa halte. Rubuhnya tiang lampu terjadi saat lalu lintas sedang ramai. Beruntung tidak ada  pengendara yang terluka akibat kejadian ini.
 
Reporter: Yohannes Tobing
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

