Tiang lampu penerangan jalan di Jalan Danau Sunter Barat, Tanjung Priok, Jakarta Utara roboh dan menimpa halte pada Selasa (29/8/2023) siang. Robohnya tiang penerangan jalan ini diduga akibat hilangnya baut mur pengikat yang hilang.

Hilangnya baut mur tersebut diduga dicuri pihak yang tidak bertanggung jawab hingga membuat lampu menimpa halte. Rubuhnya tiang lampu terjadi saat lalu lintas sedang ramai. Beruntung tidak ada pengendara yang terluka akibat kejadian ini.

Reporter: Yohannes Tobing

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

