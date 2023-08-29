Presiden Jokowi membuka Muktamar Sufi Internasional yang di gelar di Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (29/8).

Kegiatan Muktamar Sufi Internasional dipimpin Habib Luthfi merupakan kegiatan rutin tahunan yang ikuti 64 ulama Internasional dari 34 Negara.

Presiden Jokowi memberikan apresiasi karena acara muktamar memberikan pelajaran dalam menjaga kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat yang beraneka ragam.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Menhan Prabowo Subianto hadir dan memberikan sambutan dalam acara ini.

Kontributor: Suryono Sukarno

