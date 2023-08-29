Satreskrim Polres Sukabumi Kota menangkap 2 tersangka utama penganiayaan seorang perempuan yang digilas kepalanya oleh sepeda motor dan viral di media sosial.

Lima tersangka yang berhasil ditangkap adalah DM (19), MI (20), R (16), AMD (19) dan MS (19). Sedangkan 3 tersangka lain masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pihak Kepolisian.

Aksi ini terjadi akibat rasa cemburu pelaku terhadap korban.

Kontributor: Dharmawan Hadi

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

