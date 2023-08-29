Satreskrim Polres Sukabumi Kota menangkap 2 tersangka utama penganiayaan seorang perempuan yang digilas kepalanya oleh sepeda motor dan viral di media sosial.
Lima tersangka yang berhasil ditangkap adalah DM (19), MI (20), R (16), AMD (19) dan MS (19). Sedangkan 3 tersangka lain masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pihak Kepolisian.
Aksi ini terjadi akibat rasa cemburu pelaku terhadap korban.
Kontributor: Dharmawan Hadi
Produser: Kristo Suryokusumo
