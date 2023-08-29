Polisi menggelar razia terhadap para pelanggar lawan arah di Jl. Ciputat Raya, Kebayoran Lama. Petugas menempatkan satu unit mobil ETLE tepat di titik rawan pelanggaran. Tercatat dalam 15 menit saja petugas berhasil menilang sebanyak 50 pelanggar.

Polisi mengimbau masyarakat untuk tetap taat berlalu lintas meski tak ada petugas berjaga.

Reporter : Denhelmi Sajangbati

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

