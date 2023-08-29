E (34) penganiaya anak di Cidolog, Sukabumi dijerat penjara tiga tahun lebih. Pelaku awalnya kesal karena korban sering meminta uang jajan. Pelaku menendang korban hingga tertelentang jatuh ke tanah
Pelaku merekam aksi itu dan memposting video di Facebook. Tujuannya agar istrinya yang bekerja di luar negeri mengetahui kejadian itu. Saat ini, Selasa (29/8) polisi menyebut selain penjara pelaku didenda Rp72 juta
Kontributor: Ilham Nugraha
Produser: B.Lilia Nova
(rns)
