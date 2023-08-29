Okezone Updates kali ini dibuka dengan video aksi emak-emak menggagalkan aksi pencurian motor di Kabupaten Tangerang, Banten. Video berikutnya wanita melemparkan sandal ke arah Presiden Jokowi di Deli Serdang, Sumut.

Okezone Update ditutup dari dunia olahraga, di mana pasangan Ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti tumbang atas pasangan China Chen Qing Chen/Jia Yi Fan di Final World Championships 2023.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News