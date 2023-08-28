...

Tampil di Panggung Asian Sound Syndicated Vol.2, iKON Banjir Sorak-sorai Penggemar

Devi Ari Rahmadhani, Jurnalis · Senin 28 Agustus 2023 13:17 WIB
A A A
Grup Kpop iKON menjadi salah satu bintang yang ditunggu para penonton Asian Sound Syndicate Vol.2 yang diselenggarakan di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (27/8/2023)
 
Tampil di panggung, iKON ramai oleh suara teriakan penonton dari kaum hawa. Hal tersebut kian menjadi riuh kala Bobby, Chanwoo, Junhoe, Yunhyeong naik ke atas panggung. Mereka membuka penampilannya dengan lagu Tantara dan berhasil membakar antusias penggemar 
 
Dalam kesempatan ini, iKON memberi kejutan untuk penggemar yang hadir di Asian Sound Syndicate Vol.2. Bahwa mereka akan segera mengadakan solo konser di Jakarta. 
 
Reporter : Devi Ari Rahmadhani 
Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

