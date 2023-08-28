Grup Kpop iKON menjadi salah satu bintang yang ditunggu para penonton Asian Sound Syndicate Vol.2 yang diselenggarakan di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (27/8/2023)

Tampil di panggung, iKON ramai oleh suara teriakan penonton dari kaum hawa. Hal tersebut kian menjadi riuh kala Bobby, Chanwoo, Junhoe, Yunhyeong naik ke atas panggung. Mereka membuka penampilannya dengan lagu Tantara dan berhasil membakar antusias penggemar

Dalam kesempatan ini, iKON memberi kejutan untuk penggemar yang hadir di Asian Sound Syndicate Vol.2. Bahwa mereka akan segera mengadakan solo konser di Jakarta.

