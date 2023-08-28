...

Harga Beras Melonjak, Perum Bulog dan Bapanas Lakukan Grebek Pasar

Edho Ramalan, Jurnalis · Senin 28 Agustus 2023 13:43 WIB
Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) melakukan Grebek Pasar di Pasar Perumnas Klender, Jakarta Timur, Senin (28/8/2023). Grebek Pasar ini dilakukan akibat harga beras di sejumlah daerah yang mengalami lonjakan.
 
Meski harga beras melonjak tinggi, tidak terjadi kelangkaan beras dan dipastikan distribusi beras tetap dilakukan melalui operasi pasar dengan harga terjangkau baik di pasar tradisional dan pasar retail. 
 
Masyarakat juga diminta tidak perlu khawatir hingga melakukan tindakan panic buying. 
 
Reporter: Edho Ramalan
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

