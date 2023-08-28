Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) melakukan Grebek Pasar di Pasar Perumnas Klender, Jakarta Timur, Senin (28/8/2023). Grebek Pasar ini dilakukan akibat harga beras di sejumlah daerah yang mengalami lonjakan.

Meski harga beras melonjak tinggi, tidak terjadi kelangkaan beras dan dipastikan distribusi beras tetap dilakukan melalui operasi pasar dengan harga terjangkau baik di pasar tradisional dan pasar retail.

Masyarakat juga diminta tidak perlu khawatir hingga melakukan tindakan panic buying.

Reporter: Edho Ramalan

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

