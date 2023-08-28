Presiden Joko Widodo melakukan rapat terbatas dengan sejumlah menteri membahas masalah polusi udara, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/8/2023)

Dalam rapat tersebut Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan BPJS Kesehatan pada tahun lalu menghabiskan dana sekitar Rp10 T untuk mengobati penyakit yang berkaitan dengan pernapasan.

Ia memprediksi angka ini akan naik melihat jumlah penderita gangguan pernapasan yang meningkat akibat kualitas udara di Jakarta yang memburuk belakangan ini.

Reporter : Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News