Timnas Basket Latvia secara mengejutkan kalahkan Prancis dengan skor 88-86 di lanjutan FIBA World Cup 2023. Tampil sebagai debutan, Latvia yang tertinggal 74-70 di kuarter terakhir berhasil membalikkan keadaan di menit-menit akhir.

Point Guard Artur Zagars tampil memikat sebagai penyumbang poin terbanyak untuk Latvia dengan 22 angka. Meski begitru top skorer di laga ini menjadi milik forward Prancis Evan Fournier dengan 27 poin.

Hasil ini membuat Prancis terjerembab di peringkat ketiga Grup H setelah 2 kali kalah.

-------

Produser: Andika Gesta

ve: fani g.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News