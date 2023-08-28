...

Lee Young Ji, Rapper Korsel Berhasil Pecahkan Panggung Asian Sound Syndicate Vol.2

Erlangga Agung Asmoro, Jurnalis · Senin 28 Agustus 2023 11:50 WIB
Penonton Asian Sound Syndicate Vol.2 hari kedua yang diselenggarakan di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (27/8/2023). Dikejutkan dengan aksi dari seorang rapper Korea Selatan yaitu Lee Young Ji.
 
Meskipun diguyur hujan, namun rapper muda dan cantik ini berhasil membakar semangat penonton dengan lagu "I Am Lee Young Ji". Penampilan Lee Young Ji ditutup dengan hadiah berupa bunga dari para penggemar
 
Reporter : Devi Ari Rahmadhani 
Producer : Erlangga Agung Asmoro

(fru)

