Penonton Asian Sound Syndicate Vol.2 hari kedua yang diselenggarakan di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (27/8/2023). Dikejutkan dengan aksi dari seorang rapper Korea Selatan yaitu Lee Young Ji.

Meskipun diguyur hujan, namun rapper muda dan cantik ini berhasil membakar semangat penonton dengan lagu "I Am Lee Young Ji". Penampilan Lee Young Ji ditutup dengan hadiah berupa bunga dari para penggemar

Reporter : Devi Ari Rahmadhani

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(fru)

