Penonton Asian Sound Syndicate Vol.2 hari kedua yang diselenggarakan di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (27/8/2023). Dikejutkan dengan aksi dari seorang rapper Korea Selatan yaitu Lee Young Ji.
Meskipun diguyur hujan, namun rapper muda dan cantik ini berhasil membakar semangat penonton dengan lagu "I Am Lee Young Ji". Penampilan Lee Young Ji ditutup dengan hadiah berupa bunga dari para penggemar
Reporter : Devi Ari Rahmadhani
Producer : Erlangga Agung Asmoro
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow