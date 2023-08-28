Sam Kim beri kejutan untuk penonton Asian Sound Syndicate Vol.2. hari kedua, JIExpo, Jakarta, Minggu (27/8/2023). Solois asal Korsel ini mengajak Raisa Andriana tampil bersama menyanyikan lagu kolaborasinya berjudul Someday.

Lagu Someday ini sendiri merupakan lagu kolaborasi antara Raisa dengan Sam Kim pada tahun 2021 lalu. Keduanya menggarap lagu ini secara daring dan belum pernah menyanyikan secara langsung dimanapun.

Penampilan Sam Kim dilanjutkan dengan beberapa single hits seperti Make Up, Love Me Like That, It’s You, dan lain sebagainya.

Reporter : Devi Ari Rahmadhani

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(fru)

