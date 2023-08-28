Gubernur Jabar Ridwan Kamil memimpin ikrar upacara 31 orang yang tergabung dalam NII untuk kembali setia pada NKRI, Senin(28/8)

Seluruh anggota NII tersebut terafiliasi dengan Ponpes Al-aytun pimpinan Panji Gumilang. Ridwan Kamil mengungkapkan jika kelompok NII saat ini masih eksis di tengah masyarakat.

Ridwan Kamil juga membuka peran Panji Gumilang yang memerintah para anggotanya untuk mengumpulkan dana dan mengungkap jika markas NII di Jawa Barat berada di Ponpes Al-Zaytun.

Kontributor: Ervan David

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News