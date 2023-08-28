Aparatur sipil negara (ASN) di Kota Depok akan mulai bekerja dari rumah atau work from home (WFH) pada September 2023 mendatang
Pemkot Depok menetapkan 70 persen ASN bekerja dari rumah dan 30 persen sisanya bekerja dari kantor. WFH untuk ASN Pemkot Depok baru diterapkan pada September 2023 lantaran instruksi tersebut baru diterbitkan beberapa hari lalu.
Kontributor: Iyungrizki
Produser: Kristo Suryokusumo
(rns)
