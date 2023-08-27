Warga Kampung Deles, Sukolilo, Surabaya, punya cara sendiri merayakan HUT ke-78 RI. Mereka berkumpul dan mengelilingi sebuah gunungan hasil bumi pada Minggu (27/8) siang

Berisi sayuran dan buah-buahan, gunungan setinggi 5 meter itu diletakkan di tengah tanah lapang. Saat panitia penyelenggara memulai acara, warga langsung berebut mengambil gunungan

Hanya dalam waktu singkat, gunungan hasil bumi itu ludes tanpa sisa

