Rayakan Kemerdekaan RI, Warga Kampung Deles Berebut Gunungan Hasil Bumi

Yudha Prawira, Jurnalis · Minggu 27 Agustus 2023 21:25 WIB
Warga Kampung Deles, Sukolilo, Surabaya, punya cara sendiri merayakan HUT ke-78 RI. Mereka berkumpul dan mengelilingi sebuah gunungan hasil bumi pada Minggu (27/8) siang 
 
Berisi sayuran dan buah-buahan, gunungan setinggi 5 meter itu diletakkan di tengah tanah lapang. Saat panitia penyelenggara memulai acara, warga langsung berebut mengambil gunungan
 
Hanya dalam waktu singkat, gunungan hasil bumi itu ludes tanpa sisa 

