Asian Sound Syndicate (ASS) Vol.2 hari pertama sukses digelar. Bertempat di West Parking, JIEXPO Kemayoran, Jakarta pada 26 Agustus 2023.
ASS Vol.2 menghadirkan musisi-musisi ternama Asia mulai dari Indonesia, Jepang hingga Korea. Salah satunya adalah BeWhy yang berhasil mengguncang panggung ASS Vol. 2 dengan lagu-lagu andalannya.
Produser : Dea K.Charity
Reporter : Syifa Fauziah Ramadhani
(fru)
