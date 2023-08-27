Asian Sound Syndicate (ASS) Vol.2 hari pertama sukses digelar. Bertempat di West Parking, JIEXPO Kemayoran, Jakarta pada 26 Agustus 2023.

ASS Vol.2 menghadirkan musisi-musisi ternama Asia mulai dari Indonesia, Jepang hingga Korea. Salah satunya adalah BeWhy yang berhasil mengguncang panggung ASS Vol. 2 dengan lagu-lagu andalannya.

Produser : Dea K.Charity

Reporter : Syifa Fauziah Ramadhani

