Warga Desa Sebapo, Dusun Seroja, Mestong, Muarojambi, Jambi, menjerit karena kesulitan air bersih. Sudah sekitar 3 minggu kondisi air sumur mereka mengering akibat memasuki musim kemarau

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mencuci, mandi harus mengungsi ke tempat orang tua. Sementara, untuk kebutuhan minum mereka harus beli di depot air terdekat

Ketua RT setempat mengatakan ada puluhan sumur warga yang sudah mengering akibat musim kemarau

(fru)

