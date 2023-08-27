...

Jelang Diresmikan, Warga Jajal Pengalaman Naik LRT Jabodebek

Riyan Rizki Roshali, Jurnalis · Minggu 27 Agustus 2023 19:00 WIB
LRT Jabodebek bakal diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (28/8/2023). Jelang peresmian, warga antusias jajal uji coba LRT dari Stasiun Dukuh Atas ke Stasiun Cawang. LRT Jabodebek, terbilang nyaman, sebab suhu udara diatur sekitar 18-20 derajat celcius. 
 
Penumpang juga disuguhi pemandangan gedung-gedung pencakar langit di Jakarta. LRT Jabodebek juga menyediakan ruang dan kursi khusus bagi penyandang disabilitas. Warga berharap dengan adanya LRT ini dapat memudahkan mereka untuk bepergian.

